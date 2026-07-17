Cartographier l’invisible : à la découverte des plans de mine de l’Unité Territoriale Après-Mine Nord du BRGM de Billy-Montigny, BRGM UTAM NORD, Billy-Montigny

Informations pratiques

Cartographier l’invisible : à la découverte des plans de mine de l’Unité Territoriale Après-Mine Nord du BRGM de Billy-Montigny 18 et 19 septembre BRGM UTAM NORD Pas-de-Calais

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Poussez les portes de l’Unité Territoriale Après-Mine Nord (UTAM Nord) du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et partez à la découverte d’un patrimoine aussi exceptionnel que méconnu : les archives techniques de l’après-mine ! Cette présentation vous invite à découvrir un fonds remarquable de plans, de rapports et de documents qui témoignent de l’histoire des anciennes exploitations minières et de leur évolution jusqu’à aujourd’hui.

Au-delà de leur valeur patrimoniale, ces archives constituent des sources d’information indispensables à la connaissance et à la gestion des anciens sites miniers par le BRGM et les acteurs de l’après-mine.

Elles permettent de comprendre la structure du sous-sol, d’identifier les anciens travaux et ouvrages miniers, et d’éclairer les enjeux actuels de surveillance et de sécurisation du territoire de l’ex-bassin minier du Nord – Pas-de-Calais.

Cette immersion au cœur d’un patrimoine documentaire unique révèle un univers souvent ignoré du grand public, où la mémoire technique de la mine devient un véritable outil d’action publique. Entre héritage historique et enjeux contemporains, cette découverte offre une occasion rare de comprendre comment les traces du passé continuent aujourd’hui d’éclairer, de protéger et de façonner nos territoires.

BRGM UTAM NORD Rue Louis BLERIOT – 62420 BILLY-MONTIGNY Billy-Montigny 62420 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321790060 https://dpsm.brgm.fr/ https://www.brgm.fr/fr Unité Territoriale Après-Mine Nord

Poussez les portes de l’Unité Territoriale Après-Mine Nord (UTAM Nord) du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et partez à la découverte d’un patrimoine aussi exceptionnel que méconnu …

©brgm