Carton Comedy Club À LA MINUTE BLONDE La Minute Blonde Fontenay-le-Comte

Carton Comedy Club À LA MINUTE BLONDE

La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04 22:15:00

Date(s) :

2026-03-04

–

L’hiver bat son plein et l’humour revient de plus belle ! Bien au chaud avec votre breuvage, vous allez sortir requinqués de cette super soirée avec des standuppers de talent !

Le Carton Comedy, c’est le meilleur du stand-up, que des pros, sur réservation gratuite, près de chez vous, une soirée 100% réussie à partager ou en solo !

L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 5 € à 10 € pour plus d’une heure de spectacle et 4 à 6 artistes professionnels en déplacement sera apprécié !).

i n p u é e v r v s p a e

https://www.eventbrite.fr/e/1977450034284

́ ́ .

La Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 73 89 https://www.facebook.com/laminuteblondefc/

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?????? ?????-?? ? ??????????

L’événement Carton Comedy Club À LA MINUTE BLONDE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin