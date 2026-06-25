Carton Comedy Club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat V n B Paimpol
Carton Comedy Club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat V n B Paimpol mercredi 22 juillet 2026.
Paimpol
Carton Comedy Club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat
V n B 24 Rue Raymond Pellier Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 22:45:00
Date(s) :
2026-07-22
Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre, sur réservation ! Avec plus de 50 000 spectateurs par an et 70 soirées par mois, le Carton Comedy Club est le plus grand Comedy club itinérant de France et garant d’une soirée de qualité à moindre coût, près de chez vous ! L’entrée est gratuite (conso au bar) et la rémunération des artistes se fait au chapeau (un minimum de 10€ par personne pour un spectacle d’humoristes professionnels en déplacement sera apprécié). .
V n B 24 Rue Raymond Pellier Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Carton Comedy Club Yacine Nemra, Adèle Barbers, Nikoz, Vincent Barat Paimpol a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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