Cartothon balade cartographique 5ème édition Saint-Laurent-Médoc

Le Cartothon est une randonnée à parcours secret sur routes ouvertes avec road book et carte, à la recherche de CP (petit panneau blanc avec chiffres et lettres noires) sur le côté droit de la route. Toutes les voitures sont admises, qu’elles soient de tourisme, de prestige ou même de collection, avec un maximum autorisé de 4 personnes par véhicule. 2 catégories de véhicules les voitures d’avant et d’après 1990.

Parcours de 80km environ, composé de 2 étapes avec pause gourmande et apéritif.

Cet événement vous est proposé par la Cocarde Omnisports de St Laurent ainsi que par la Team Laurentus Autosport. Tous les bénéfices seront reversés à AFM Téléthon.

Accueil dès 13h au stade pour les vérifications administratives, le café et le briefing.

Départ à 13h45 pour une arrivée au stade à 18h.

Sur inscription. .

Stade Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 59 44 13 teamlaurentus@orange.fr

