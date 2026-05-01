Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc
Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc samedi 30 mai 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Fête foraine de la Trinité
Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
la fête foraine de la Trinité s’installe pour 2 jours en centre ville de la commune.
Profitez des manèges et des divers jeux proposés en famille, en se régalant de barbe à papa et autres douceurs. .
Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70
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English : Fête foraine de la Trinité
L’événement Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble
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