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Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc

Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc

Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place du 8 mai

Ville : 33112 Saint-Laurent-Médoc

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Laurent-Médoc

Fête foraine de la Trinité

Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
la fête foraine de la Trinité s’installe pour 2 jours en centre ville de la commune.
Profitez des manèges et des divers jeux proposés en famille, en se régalant de barbe à papa et autres douceurs.   .

Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70 

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English : Fête foraine de la Trinité

L’événement Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble

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