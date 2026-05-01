Saint-Laurent-Médoc

Fête foraine de la Trinité

Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

la fête foraine de la Trinité s’installe pour 2 jours en centre ville de la commune.

Profitez des manèges et des divers jeux proposés en famille, en se régalant de barbe à papa et autres douceurs. .

Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70

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English : Fête foraine de la Trinité

L’événement Fête foraine de la Trinité Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Médoc-Vignoble