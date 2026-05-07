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Cartouche & Cravate Fête de la Musique Cartourche et Cravatte Malemort

Cartouche & Cravate Fête de la Musique Cartourche et Cravatte Malemort

Cartouche & Cravate Fête de la Musique Cartourche et Cravatte Malemort dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Cartourche et Cravatte

Adresse : 2 avenue de la Libération

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Malemort

Cartouche & Cravate Fête de la Musique

Cartourche et Cravatte 2 avenue de la Libération Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Déjeuner-concert pour fêter la musique avec le groupe Luna Nova.

Chez Cartouche et Cravate.   .

Cartourche et Cravatte 2 avenue de la Libération Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 63 85 

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English : Cartouche & Cravate Fête de la Musique

L’événement Cartouche & Cravate Fête de la Musique Malemort a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme

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