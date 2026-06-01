Fête de la Musique à Venarsal Malemort
Fête de la Musique à Venarsal Malemort samedi 20 juin 2026.
Malemort
Fête de la Musique à Venarsal
Centre-bourg Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête de la Musique, l’association Venarsal Loisirs vous donne rendez-vous pour une grande soirée festive. Cette édition promet une ambiance musicale variée avec la présence de deux groupes qui se succéderont tout au long de la soirée
– Les Ginette’s, proposant un répertoire mêlant pop, rock et variété
– DLÀTV, avec son univers rock bastringue et son spectacle Dis-le à ton voisin.
Pour accompagner les festivités, un repas sera servi sous chapiteau & une buvette sera également accessible sur place.
Tarifs 22€ adultes 22 €, 12€ enfants -12 ans. Réservation obligatoire
A 19h30, dans le bourg de Venarsal. .
Centre-bourg Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 69 05 68 jeanfrancois.rouzier@gmail.com
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English : Fête de la Musique à Venarsal
L’événement Fête de la Musique à Venarsal Malemort a été mis à jour le 2026-06-04 par Brive Tourisme
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