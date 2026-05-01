Saint-Maurice-sur-Aveyron

Caserne Journée porte ouverte

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Caserne journée porte ouverte

Journée porte ouverte caserne de St Maurice Aveyron à partir de 8h. Visite de la caserne et des véhicules. Cours de premiers secours. Tombola, château gonflable, balade en poney. Restauration et buvette midi et soir. Bal animé le soir par un DJ. .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 63

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English :

Fire station open day

L’événement Caserne Journée porte ouverte Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-05-25 par OT GATINAIS SUD