Caserne Journée porte ouverte Saint-Maurice-sur-Aveyron
Caserne Journée porte ouverte Saint-Maurice-sur-Aveyron samedi 30 mai 2026.
Saint-Maurice-sur-Aveyron
Caserne Journée porte ouverte
Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Caserne journée porte ouverte
Journée porte ouverte caserne de St Maurice Aveyron à partir de 8h. Visite de la caserne et des véhicules. Cours de premiers secours. Tombola, château gonflable, balade en poney. Restauration et buvette midi et soir. Bal animé le soir par un DJ. .
Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 63
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English :
Fire station open day
L’événement Caserne Journée porte ouverte Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-05-25 par OT GATINAIS SUD
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