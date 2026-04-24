Casetas de Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx
Casetas de Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx samedi 2 mai 2026.
Saint-André-de-Seignanx
Casetas de Saint-André-de-Seignanx
Centre village Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02 02:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Rendez-vous le samedi 2 mai 2026 pour la deuxième édition des casetas à Saint-André-de-Seignanx !
À partir de 15h, tournoi de football organisé par la section football de l’ASC.
Dès 19h, 9 associations vous accueillent au parking du mur à gauche avec des stands remplis de gourmandises ! La buvette est assurée par le comité des fêtes.
Ne manquez pas la plantation de l’arbre de mai par les vaillants du comité des fêtes !
Rendez-vous au mur à gauche de 19h à 2h. .
Centre village Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 79 90
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English : Casetas de Saint-André-de-Seignanx
L’événement Casetas de Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx