Saint-André-de-Seignanx

Casetas de Saint-André-de-Seignanx

Centre village Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02 02:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Rendez-vous le samedi 2 mai 2026 pour la deuxième édition des casetas à Saint-André-de-Seignanx !

À partir de 15h, tournoi de football organisé par la section football de l’ASC.

Dès 19h, 9 associations vous accueillent au parking du mur à gauche avec des stands remplis de gourmandises ! La buvette est assurée par le comité des fêtes.

Ne manquez pas la plantation de l’arbre de mai par les vaillants du comité des fêtes !

Rendez-vous au mur à gauche de 19h à 2h. .

Centre village Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 79 90

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English : Casetas de Saint-André-de-Seignanx

L’événement Casetas de Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignanx