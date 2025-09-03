Festimai | Carmen Route du bourg Saint-André-de-Seignanx
Festimai | Carmen Route du bourg Saint-André-de-Seignanx samedi 9 mai 2026.
Festimai | Carmen
Route du bourg Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Comédie théâtre
L’humour est un oiseau rebelle ! 4 comédiens, 15 personnages… 1 guitare.
Prosper Mérimée a écrit Carmen en 1845. Bizet en a fait un opéra de 3h.
Nous, une comédie de 1h20…
Venez découvrir cette pièce de théâtre rythmée, familiale et déjantée où se mélange amour, tragédie et humour.
Dès 6 ans. Durée 1h20. Rendez-vous dès 20h30.
Billetterie au guichet du Point Com ou en ligne. .
Route du bourg Mur à gauche Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
English : Festimai | Carmen
German : Festimai | Carmen
Italiano :
Espanol : Festimai | Carmen
L’événement Festimai | Carmen Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Seignanx