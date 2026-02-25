Casetas Place Richard Feuillet Ondres
Casetas Place Richard Feuillet Ondres vendredi 10 juillet 2026.
Casetas
Place Richard Feuillet Fronton Place Publique Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Organisées par la Ville d’Ondres et animées par les associations de la commune, nos Casetas vous permettront de découvrir ou re-découvrir le tissu associatif Ondrais, tout en dégustant une grande variété de plats typiques pour petits et grands. Chaque asso a sa tente, et sous sa tente, une spécialité culinaire ! Un repas avec une assiette à prix unique de 5€ , à la portée de tous à partir de 18h, dans la bonne humeur et en musique ! Les Casetas sont suivis d’un bal à partir de 22h30 .
Place Richard Feuillet Fronton Place Publique Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Casetas Ondres a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Seignanx