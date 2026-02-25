Casetas Place Richard Feuillet Ondres

Casetas

Place Richard Feuillet Fronton Place Publique Ondres Landes

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

2026-07-10

Organisées par la Ville d’Ondres et animées par les associations de la commune, nos Casetas vous permettront de découvrir ou re-découvrir le tissu associatif Ondrais, tout en dégustant une grande variété de plats typiques pour petits et grands. Chaque asso a sa tente, et sous sa tente, une spécialité culinaire ! Un repas avec une assiette à prix unique de 5€ , à la portée de tous à partir de 18h, dans la bonne humeur et en musique ! Les Casetas sont suivis d’un bal à partir de 22h30 .

Place Richard Feuillet Fronton Place Publique Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06

