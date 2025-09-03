Festimai | Operapiece _ Opus 2 Salle Capranie Ondres

Festimai | Operapiece _ Opus 2 Salle Capranie Ondres vendredi 22 mai 2026.

Festimai | Operapiece _ Opus 2

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Un opéra sans aucun air d’opéra, où classique et variété fusent à pleins tubes !

Bach, Gotainer, Chopin, Polnareff, Mozart, Legrand, Lully, Biolay, Wagner et tant d’autres opéras assemblés dans la même partition ! Airs classiques et variété s’entremêlent et tournoient dans le dédale du souvenir.

Les chanteuses inventent des paroles que leur inspirent les thèmes classiques pour faire ressurgir des éclats de vie et donner aux airs connus un nouveau rôle à jouer. L’accordéon, véritable orchestre à bretelles, ajoute une touche de nostalgie. Dans cet Opérapiécé entièrement chanté, au cœur d’un répertoire foisonnant, les personnages traversent des souvenirs et font ressurgir des éclats de vie, donnant aux airs connus un nouveau rôle à jouer.

Dès 8 ans. Durée 1h10. Rendez-vous dès 20h30.

Billetterie au guichet du Point Com ou en ligne. .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

English : Festimai | Operapiece _ Opus 2

German : Festimai | Operapiece _ Opus 2

Italiano :

Espanol : Festimai | Operapiece _ Opus 2

L’événement Festimai | Operapiece _ Opus 2 Ondres a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Seignanx