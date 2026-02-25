Fêtes locales

Centre village Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-26

Ouverture des fêtes à 20h au fronton. Vous pourrez ensuite profiter de toutes les animations proposées par le comité: course à pied 10km Chaouches ; lâcher de poudres colorées, concours de pêche, activités pour les enfants, pétanque, course de trottinettes, défilé de voitures anciennes, concours de quilles, zumba, messe, repas, apéritif, concert, bal musical.

Retrouver TOUS les détails, les horaires et les tarifs sur la Programmation en téléchargement. .

Centre village Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06 animondres40440@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fêtes locales Ondres a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Seignanx