Casimir rue des Violettes Montfort-le-Gesnois mardi 5 mai 2026.
rue des Violettes Salle Paul Richard Montfort-le-Gesnois Sarthe
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 19:00:00
2026-05-05
Par la compagnie Arts et couleurs
Tout le monde savait que le déménagement de Casimir et sa famille serait un évènement, mais personne ne pensait qu’il bouleverserait à ce point le village des lutins, et la grande question qui était sur toutes les lèvres pourquoi sont-ils partis si vite ?
Personne n’osait la poser, car au fond, chacun connaissait la réponse Casimir et sa famille avaient été proprement éjectés du village
Casimir est un conte tiré du livre Contes d’hiver de Grégoire Solotareff écrit en 2001
Ce spectacle a reçu les prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental aux Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2023 et Momix du Jury Professionnel 2025
Théâtre d’objets à partir de 6 ans
Durée 1h
Avant le spectacle
De 17h à 18h After-school
Goûter Dis, c’est quoi la démocratie ?
À travers jeux et questionnements philosophiques, nous tenterons d’éclaircir cette question…
Gratuit sur inscription. .
rue des Violettes Salle Paul Richard Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04
