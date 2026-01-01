Casse-croûte des Saints de Glace

Le Baspeyrat Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Marché aux plants légumes, fleurs, arbustes… et marché artisanal.

Bourse aux oiseaux.

Buvette et casse-croûte. .

Le Baspeyrat Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 22 64 49 taupainsdabord@gmail.com

English : Casse-croûte des Saints de Glace

L’événement Casse-croûte des Saints de Glace Uzerche a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze