Auditorium Sophie Dessus Le Roi Lear

Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

L’écriture poétique et épique de Shakespeare est ici adaptée dans une création hors-norme qui viendra mêler au plateau enfants et adultes, amateurs et professionnels, venus de France et d’Italie.

Cette adaptation théâtrale et musicale du Roi Lear a été voulue par les metteuses en scène, Martina Raccanelli et Elodie Chamauret, comme une création partagée intergénérationnelle portée par des acteurs et musiciens professionnels et des choeurs

d’amateurs de tous âges. Ils raconteront ensemble cette épopée qui met en jeu deux familles patriarcales qui n’arrivent pas à donner un futur à leurs progénitures. La pièce traite de la notion de filiation et de transmission mais nous invite à l’envisager par une entrée plus politique en y abordant l’hypocrisie du pouvoir et de la lucidité des fous.

Théâtre compagnie Théâtre des Funambules

Durée 35 min

Public à partir de 4 ans

Tarif catégorie Libre .

Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

English : Auditorium Sophie Dessus Le Roi Lear

German : Auditorium Sophie Dessus Le Roi Lear

Italiano :

Espanol : Auditorium Sophie Dessus Le Roi Lear

L’événement Auditorium Sophie Dessus Le Roi Lear Uzerche a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze