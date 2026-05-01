Concert de Matsutake à la Calade Uzerche
Concert de Matsutake à la Calade Uzerche jeudi 28 mai 2026.
Uzerche
Concert de Matsutake à la Calade
14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 21:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Post-Rock Electronic Jazz. Buvette et repas à partir de 19h30. Prix libre.
Matsutake est le fruit d’une collaboration entre le producteur Jérémy vieille et le saxophoniste Côme Rothé. Les 2 comparses travaillent depuis maintenant plus de 5 ans ensemble afin d’explorer de nouvelles esthétiques à la croisée du jazz et des musiques électroniques. Matsutake est leur création la plus radicale et la plus aboutie elle prend la forme d’un quartet forgé pour la scène proposant un jazz apocalyptique puisant à la fois dans le post- punk, l’ambient et la musique club. ©Constantia .
14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com
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English : Concert de Matsutake à la Calade
L’événement Concert de Matsutake à la Calade Uzerche a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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