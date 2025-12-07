Atelier de yoga: l’hiver rue du 18 juin 1940 Uzerche

Atelier de yoga: l’hiver

rue du 18 juin 1940 Dojo gymnase de la Peyre Uzerche Corrèze

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

En cette fin d’année nous vous proposons un atelier de yoga avec de la fluidité et de la douceur. En respectant le corps, nous explorerons des postures associées aux méridiens des Reins et de la Vessie.

Du pranayama, des mudras et une méditation finale, seront aussi des outils pour soutenir notre réserve d’énergie vitale.

Tarif: 30 € adhérents de l’ Association Inspirations et Bien-Être, 35 € non adhérents. .

rue du 18 juin 1940 Dojo gymnase de la Peyre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 46 07 52 inspirationsetbienetre@gmail.com

English : Atelier de yoga: l’hiver

German : Atelier de yoga: l’hiver

Italiano :

Espanol : Atelier de yoga: l’hiver

L’événement Atelier de yoga: l’hiver Uzerche a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze