Atelier de yoga: l’hiver rue du 18 juin 1940 Uzerche

rue du 18 juin 1940 Dojo gymnase de la Peyre Uzerche Corrèze
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
En cette fin d’année nous vous proposons un atelier de yoga avec de la fluidité et de la douceur. En respectant le corps, nous explorerons des postures associées aux méridiens des Reins et de la Vessie.
Du pranayama, des mudras et une méditation finale, seront aussi des outils pour soutenir notre réserve d’énergie vitale.
Tarif: 30 € adhérents de l’ Association Inspirations et Bien-Être, 35 € non adhérents. .
rue du 18 juin 1940 Dojo gymnase de la Peyre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 46 07 52 inspirationsetbienetre@gmail.com
