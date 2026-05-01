Vide-Greniers Uzerche
Vide-Greniers Uzerche dimanche 31 mai 2026.
Uzerche
Vide-Greniers
Place de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide-Greniers et randonnée. Buvette et restauration sur place. Jeux en bois.
Vide-greniers 6€ les 2 mètres. Inscription jusqu’au 16 mai sur ape.uzerche@gmail.com
Randonnée avec les ânes voyageurs départ à 10h30 5€ .
Place de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 53 93 85 ape.uzerche@gmail.com
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English :
L’événement Vide-Greniers Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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