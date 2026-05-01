Uzerche

Vide-Greniers

Place de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide-Greniers et randonnée. Buvette et restauration sur place. Jeux en bois.

Vide-greniers 6€ les 2 mètres. Inscription jusqu’au 16 mai sur ape.uzerche@gmail.com

Randonnée avec les ânes voyageurs départ à 10h30 5€ .

Place de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 53 93 85 ape.uzerche@gmail.com

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English :

L’événement Vide-Greniers Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze