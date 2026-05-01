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Vide-Greniers Uzerche

Vide-Greniers Uzerche

Vide-Greniers Uzerche dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Place de la Papeterie

Ville : 19140 Uzerche

Département : Corrèze

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Uzerche

Vide-Greniers

Place de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Vide-Greniers et randonnée. Buvette et restauration sur place. Jeux en bois.

Vide-greniers 6€ les 2 mètres. Inscription jusqu’au 16 mai sur ape.uzerche@gmail.com
Randonnée avec les ânes voyageurs départ à 10h30 5€   .

Place de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 53 93 85  ape.uzerche@gmail.com

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English :

L’événement Vide-Greniers Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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