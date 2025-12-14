Concours de pétanque doublette nocturne Uzerche

Quai Julian Grimau Uzerche Corrèze

Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-16

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Concours de pétanque doublette ouvert à tout le monde. 60 équipes maximum.
Buffet-Buvette.
Engagement 10 euros par équipe.
Jet du but à 20h précises.   .

Quai Julian Grimau Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 47 36 36  petanque.uzerchoise@gmail.com

English : Concours de pétanque doublette nocturne

L’événement Concours de pétanque doublette nocturne Uzerche a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze