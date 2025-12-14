Concours de pétanque doublette nocturne Uzerche

Concours de pétanque doublette nocturne

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Concours de pétanque doublette ouvert à tout le monde. 60 équipes maximum.

Buffet-Buvette.

Engagement 10 euros par équipe.

Jet du but à 20h précises. .

Quai Julian Grimau Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 47 36 36 petanque.uzerchoise@gmail.com

