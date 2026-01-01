Cochonaille Party Le Baspeyrat Uzerche

Cochonaille Party

Le Baspeyrat Ferme de Pépé Pierre Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Cochon à la broche. Concert Dis le à ton Voisin . Flash Tattoo

Buvette.

Entrée libre. .

Le Baspeyrat Ferme de Pépé Pierre Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 22 64 49 taupainsdabord@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cochonaille Party

L’événement Cochonaille Party Uzerche a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de Tourisme Terres de Corrèze