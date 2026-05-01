Stage de danse brésilienne Place de la Lunade Uzerche
Stage de danse brésilienne Place de la Lunade Uzerche samedi 23 mai 2026.
Uzerche
Stage de danse brésilienne
Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-06
Danse des Orixas Danser les divinités représentant les éléments de la nature et ses métaphores. Danse en cercle et ciranda.
Salle de danse.
Sur inscription uniquement. .
Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr
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English : Stage de danse brésilienne
L’événement Stage de danse brésilienne Uzerche a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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