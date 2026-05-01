Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de danse brésilienne Place de la Lunade Uzerche

Stage de danse brésilienne Place de la Lunade Uzerche

Stage de danse brésilienne Place de la Lunade Uzerche samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place de la Lunade

Adresse : Ancien Lycée de Garçons

Ville : 19140 Uzerche

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Uzerche

Stage de danse brésilienne

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-06-06

Danse des Orixas Danser les divinités représentant les éléments de la nature et ses métaphores. Danse en cercle et ciranda.
Salle de danse.
Sur inscription uniquement.   .

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24  cristinasainte@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de danse brésilienne

L’événement Stage de danse brésilienne Uzerche a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Uzerche (Corrèze)