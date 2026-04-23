Casse-croûte du 1er mai COMPLET Venarsal Malemort
Casse-croûte du 1er mai COMPLET Venarsal Malemort vendredi 1 mai 2026.
Malemort
Casse-croûte du 1er mai COMPLET
Venarsal Salle polyvalente Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le traditionnel casse-croûte du 1er mai
A la salle Polyvalente de Venarsal.
TArif 10€, réservation avant le 27 avril par SMS ou mail. .
Venarsal Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 69 05 68 jeanfrancois.rouzier@gmail.com
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English : Casse-croûte du 1er mai COMPLET
L’événement Casse-croûte du 1er mai COMPLET Malemort a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme
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