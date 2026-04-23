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Casse-croûte du 1er mai COMPLET Venarsal Malemort

Casse-croûte du 1er mai COMPLET Venarsal Malemort

Casse-croûte du 1er mai COMPLET Venarsal Malemort vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Venarsal

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Malemort

Casse-croûte du 1er mai COMPLET

Venarsal Salle polyvalente Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le traditionnel casse-croûte du 1er mai

A la salle Polyvalente de Venarsal.
TArif 10€, réservation avant le 27 avril par SMS ou mail.   .

Venarsal Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 69 05 68  jeanfrancois.rouzier@gmail.com

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English : Casse-croûte du 1er mai COMPLET

L’événement Casse-croûte du 1er mai COMPLET Malemort a été mis à jour le 2026-04-23 par Brive Tourisme

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