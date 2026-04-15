Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, GUIDOL’IN, Malemort

Mai à Vélo 2026, GUIDOL’IN, Malemort

Mai à Vélo 2026, GUIDOL’IN, Malemort vendredi 1 mai 2026.

Lieu : GUIDOL'IN

Adresse : Avenue De La Riante Borie, 19360 Malemort, France

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai GUIDOL’IN Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

GUIDOL’IN Avenue De La Riante Borie, 19360 Malemort, France Malemort 19360 Malemort-sur-Corrèze Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.ressourceries19.fr/guidolin/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209444

À voir aussi à Malemort (Corrèze)