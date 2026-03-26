Vide-greniers de l’ADAPEI de la Corrèze IME de Puymaret Malemort

Malemort

Vide-greniers de l’ADAPEI de la Corrèze

IME de Puymaret 34 rue Denis Papin à Malemort Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’Adapei de la Corrèze organise un vide-grenier ouvert à tous. Cet événement convivial invite habitants et visiteurs à venir chiner, vendre ou simplement profiter d’un moment de partage. Au-delà de son aspect festif, ce vide-grenier revêt également une dimension solidaire les fonds récoltés contribueront au financement de projets en faveur des personnes en situation de handicap accompagnées par l’association.

Buvette et restauration sur place.

bulletin d’inscription est disponible en ligne sur le site de l’Adapei de la Corrèze www.adapei-correze.fr/vide-greniers

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 avril.

Tarif 2.50€/mètre linéaire.

9h-17h à l’IME de Puybaret .

IME de Puymaret 34 rue Denis Papin à Malemort Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 75 90 vie.associative@adapei-correze.fr

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English : Vide-greniers de l’ADAPEI de la Corrèze

L’événement Vide-greniers de l’ADAPEI de la Corrèze Malemort a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme