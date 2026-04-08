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Casse croûte du brin d’aillet D40 Aussac-Vadalle

Casse croûte du brin d’aillet D40 Aussac-Vadalle vendredi 1 mai 2026.

Lieu : D40

Adresse : Clairière de Puymerle

Ville : 16560 Aussac-Vadalle

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 8 8 8

Aussac-Vadalle

Casse croûte du brin d’aillet

D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Apéritif
Brin d’aillet
Grillon
Charcuterie
Omelette, aillet, lardons, salade
Fromage, dessert
Café
  .

D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 28 20 

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English :

Aperitif
Sprig of carnation
Cricket
Charcuterie
Omelette, aillet, bacon, salad
Cheese, dessert
Coffee

L’événement Casse croûte du brin d’aillet Aussac-Vadalle a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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