Casse croûte du brin d’aillet D40 Aussac-Vadalle

Aussac-Vadalle

Casse croûte du brin d’aillet

D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Apéritif

Brin d’aillet

Grillon

Charcuterie

Omelette, aillet, lardons, salade

Fromage, dessert

Café

.

D40 Clairière de Puymerle Aussac-Vadalle 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 28 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aperitif

Sprig of carnation

Cricket

Charcuterie

Omelette, aillet, bacon, salad

Cheese, dessert

Coffee

L’événement Casse croûte du brin d’aillet Aussac-Vadalle a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente