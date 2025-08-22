Sentier de l’Ermitage Aussac-Vadalle Aussac-Vadalle Charente

Sentier de l’Ermitage Aussac-Vadalle

Sentier de l’Ermitage Aussac-Vadalle Place du centre socioculturel (Vadalle) ou clairière de Puymerle 16560 Aussac-Vadalle Charente Nouvelle-Aquitaine

Visitez le bourg de Vadalle et son habitat. Découvrez son puits connu pour ces eaux guérissant les douleurs.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Visit the village of Vadalle and its habitat. Discover the well known for its pain-relieving waters.

Deutsch :

Besuchen Sie das Dorf Vadalle und seine Siedlung. Entdecken Sie den Brunnen, der für sein schmerzlinderndes Wasser bekannt ist.

Italiano :

Visitate il villaggio di Vadalle e il suo habitat. Scoprite il suo pozzo, famoso per le sue acque antidolorifiche.

Español :

Visite el pueblo de Vadalle y su hábitat. Descubre su pozo, famoso por sus aguas analgésicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme