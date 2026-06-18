Casse-croûte vigneron Cave du Tursan Geaune

Geaune

Casse-croûte vigneron

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:00:00

fin : 2026-08-13 14:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Découverte des installations techniques de la Cave coopérative ou réception sur le vignoble du Tursan. Casse croûte terroir Dégustation de vins et jus de raisin.

Découverte des installations techniques de la Cave coopérative ou réception sur le vignoble du Tursan. Casse croûte terroir Dégustation de vins et jus de raisin. .

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Casse-croûte vigneron

Tour of the technical facilities at the cooperative winery or a welcome tour of the Tursan vineyard. Local snack—wine and grape juice tasting.

L’événement Casse-croûte vigneron Geaune a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse