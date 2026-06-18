Casse-croûte vigneron Cave du Tursan Geaune
Casse-croûte vigneron Cave du Tursan Geaune jeudi 13 août 2026.
Geaune
Casse-croûte vigneron
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 12:00:00
fin : 2026-08-13 14:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Découverte des installations techniques de la Cave coopérative ou réception sur le vignoble du Tursan. Casse croûte terroir Dégustation de vins et jus de raisin.
Découverte des installations techniques de la Cave coopérative ou réception sur le vignoble du Tursan. Casse croûte terroir Dégustation de vins et jus de raisin. .
Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Casse-croûte vigneron
Tour of the technical facilities at the cooperative winery or a welcome tour of the Tursan vineyard. Local snack—wine and grape juice tasting.
L’événement Casse-croûte vigneron Geaune a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse
À voir aussi à Geaune (Landes)
- Nocturne vigneronne Sur un air de dolce vita Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune 18 juin 2026
- Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune 23 juin 2026
- Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Geaune 25 juin 2026
- Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune 30 juin 2026
- Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Geaune 2 juillet 2026