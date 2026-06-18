Nocturne vigneronne Cave du Tursan Geaune

Geaune

Nocturne vigneronne

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Dégustez, échangez, savourez !

Dégustation des vins de la Cave, présence vigneronne, restauration avec le food truck Rom’s Burger.

Dégustez, échangez, savourez !

Dégustation des vins de la Cave, présence vigneronne, restauration avec le food truck Rom’s Burger. .

Cave du Tursan 30 Rue Saint-Jean Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Nocturne vigneronne

Taste, swap, and savor!

Wine tasting featuring wines from the cellar, with winemakers on hand, and food served by the Rom’s Burger food truck.

L’événement Nocturne vigneronne Geaune a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse