CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE – ZENITH DE LILLE Lille

CASSE-NOISETTE – BALLET ET ORCHESTRE – CASSE-NOISETTE Début : 2026-11-29 à 16:00. Tarif : – euros.

CAPITALE PRODUCTION PRÉSENTE : CASSE-NOISETTELaissez-vous envoûter par la magie de Noël à l’hiver 2026-2027, avec le grand ballet classique Casse-Noisette ! Durée de la représentation : 2h10, dont un entracte.Découvrez Casse-Noisette : Ballet et Orchestre En tournée durant la saison 2026-2027 Plongez dans la magie de Noël avec Casse-Noisette, chef-d’œuvre sur la musique de Tchaïkovski et le livret de Petipa, d’après la chorégraphie d’Ivanov interprétée le Paris Ballet Theater. Cette production originale signée Franceconcert est l’événement incontournable des fêtes de fin d’année 2026-2027. Inspiré du récit d’E.T.A. Hoffmann, ce conte merveilleux suit l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. La nuit de Noël, le jouet prend vie et l’entraîne dans une aventure magique : une bataille contre une armée de souris malicieuses, une métamorphose en prince charmant, puis un voyage enchanteur à travers un royaume féerique où fleurs et flocons s’animent pour danser. Le ballet en deux actes a été présenté pour la première fois en décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Il demeure l’un des ballets les plus joués au monde, porté par sa musique envoûtante et à ses chorégraphies spectaculaires. Un spectacle qui émerveillera les petits et fascinera les grands !Le cadeau parfait pour célébrer l’esprit de Noël en famille ou entre amis. Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous emporter par la beauté éternelle de cette histoire hivernale !Réservations PMR : billetterie@franceconcert.fr

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59