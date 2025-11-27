CASSE NOISETTE – GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS Lille

CASSE NOISETTE Début : 2027-01-03 à 13:30. Tarif : – euros.

ARG PROJECT (LIC EN COURS) PRÉSENTE : CASSE NOISETTEMusique : Piotr TchaïkovskiLivret : Marius Petipa selon le conte de HoffmannChorégraphie : Marius PetipaLe ballet magique « Casse-noisette » fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver.C’est un véritable chef d’oeuvre musical et chorégraphique !Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouetscommencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillond’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, leschorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette unspectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et degrâce !Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski.A voir absolument !

GRAND THEATRE – LILLE GRAND PALAIS AVENUE DES CITÉS UNIES 59777 Lille 59