Casse-tête Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Casse-tête Vendredi 30 janvier 2026, 19h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 15€

Offre fidélité : 12€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 8€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T19:00:00 – 2026-01-30T20:00:00

Fin : 2026-01-30T19:00:00 – 2026-01-30T20:00:00

Ven. 30 jan. – 19h

Âge 6+ | B : 5 à 15 € | 50 min

Du jeu théâtral sans parole, de la jongle et des tas d’éléments en kit à assembler. Un vrai casse-tête que ce truc ! Toi, tu n’as rien à faire, sauf à regarder les artistes défier les lois de la physique…

Un casse-tête géant avec des pièces éparpillées au sol. Des comédiens jongleurs qui éprouvent des difficultés à être ensemble. Ah, les relations humaines… une autre forme de casse-tête ! Ils ne seront pas trop de quatre pour trouver les solutions. Qu’est-ce qu’on peut en retenir ? Peut-être qu’on est plus intelligents à plusieurs !

Ecriture, scénographie, mise en scène : Stéphane FORTIN – Jeu : Viola FERRARIS, Lyse Hélène LEGRAND, Renaud ROUÉ, Mattia FURLAN – Espace sonore et musical : Erwan LEGUEN – Lumière et vidéo : Caillou Mickael VARLET – Costumes : Béatrice LAISNÉ – Construction : Félix DEBARRE – Production : Théâtre BASCULE – Coproductions : Théâtre du Lignon, Vernier (Suisse) – Scène Conventionnée l’Entracte, Sablé-sur-Sarthe (72) – Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly (76) – Soutiens : D.R.A.C. Normandie, Région Normandie, Conseil départemental de l’Orne – Le Théâtre Bascule est conventionné avec la Région Normandie et soutenu par le Conseil départemental de l’Orne

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Théâtre Bascule spectacle culture