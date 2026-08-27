Castafiore & cie Saint-Bauzille-de-Montmel
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Bauzille-de-Montmel
Informations pratiques
Saint-Bauzille-de-Montmel
Castafiore & cie
Salle du Chai Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Samedi 10 octobre à Saint-Bauzille-de-Montmel, laissez-vous surprendre par Castafiore & Cie , un spectacle de la Cie Popcorn.
Une diva. Une pianiste. Une jeune stagiaire. Et toute une tournée à travers le monde !
Une diva exubérante et sa fidèle pianiste partent pour une grande tournée internationale. Une jeune stagiaire rejoint l’aventure et découvre un univers aussi fascinant qu’inattendu… De l’Italie à la France, de l’Allemagne à l’Espagne jusqu’à l’Amérique, les voyages, les préparatifs et les spectacles vont peu à peu bouleverser les relations entre les trois femmes. Entre tensions, complicité, fragilités, transformations et solidarité, chacune révèle peu à peu sa personnalité.
Chant lyrique, piano, théâtre et burlesque se mêlent dans un spectacle sensible, drôle et poétique, qui invite petits et grands à découvrir l’univers de l’art lyrique autrement. .
Salle du Chai Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00
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English :
On Saturday, October 10th in Saint-Bauzille-de-Montmel, let yourself be surprised by Castafiore & Co , a show by Cie Popcorn.
L’événement Castafiore & cie Saint-Bauzille-de-Montmel a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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