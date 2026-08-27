Informations pratiques

Saint-Bauzille-de-Montmel

Chaussons !

Médiathèque du Puech de Mourgues Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 17:00:00

fin : 2026-10-06 17:40:00

Date(s) :

2026-10-06

Et si les chaussures avaient

des histoires à raconter ?

Dans Chaussons !, deux musiciennes-chanteuses donnent vie aux chaussures dans un univers joyeux et poétique. Entre musique, mouvement et fantaisie, les souliers deviennent personnages, instruments et objets de jeu. Un spectacle musical plein de surprises ! .

Médiathèque du Puech de Mourgues Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00

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English :

What if shoes had

stories to tell?

L’événement Chaussons ! Saint-Bauzille-de-Montmel a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup