Chaussons ! Saint-Bauzille-de-Montmel
mardi 6 octobre 2026 · Saint-Bauzille-de-Montmel
Informations pratiques
Saint-Bauzille-de-Montmel
Chaussons !
Médiathèque du Puech de Mourgues Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 17:00:00
fin : 2026-10-06 17:40:00
Date(s) :
2026-10-06
Et si les chaussures avaient
des histoires à raconter ?
Dans Chaussons !, deux musiciennes-chanteuses donnent vie aux chaussures dans un univers joyeux et poétique. Entre musique, mouvement et fantaisie, les souliers deviennent personnages, instruments et objets de jeu. Un spectacle musical plein de surprises ! .
Médiathèque du Puech de Mourgues Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if shoes had
stories to tell?
L’événement Chaussons ! Saint-Bauzille-de-Montmel a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
À voir aussi à Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault)
- Soirée Jeux & Repas partagé, Médiathèque Du Puech Des Mourgues, Saint-Bauzille-de-Montmel 2 octobre 2026
- Café du cœur, Médiathèque Du Puech Des Mourgues, Saint-Bauzille-de-Montmel 3 octobre 2026
- Castafiore & cie Saint-Bauzille-de-Montmel 10 octobre 2026
- Bambée Bauzilloise Saint-Bauzille-de-Montmel 17 avril 2027