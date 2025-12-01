Castèls dins la Luna Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Castèls dins la Luna

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-11 21:00:00

C’est avec une guitare puissante et hypnotisante que le groupe CXK entame son deuxième album, Castèls dins la Luna. Le guitariste et chanteur Paulin Courtial et le batteur Dimitri Kogane s’évadent des montagnes pour conquérir les déserts américains. Enregistré et mixé en un temps record de six jours par le vénérable Steve Albini à Chicago, du 25 au 30 septembre 2023, cet album cathartique promet une immersion totale dans l’univers singulier du duo, entre une énergie brute post-rock à l’américaine et mélodies nerveuses en langue occitane. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le duo cite Queens Of The Stone Age pour décrire des titres tels que Cal viure amb son temps ou Negra fin, avec leurs riffs lourds et leurs voix qui oscillent entre colère et mélancolie.

Paulin Courtial guitare, chant

Dimitri Kogane batterie .

