Rendez-vous aux jardins La renaissance du parc Dourven, un nouveau paysage à imaginer Trédrez-Locquémeau
Rendez-vous aux jardins La renaissance du parc Dourven, un nouveau paysage à imaginer Trédrez-Locquémeau samedi 6 juin 2026.
Trédrez-Locquémeau
Rendez-vous aux jardins La renaissance du parc Dourven, un nouveau paysage à imaginer
Allée du Dourven Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
A l’occasion de l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins , la Galerie du Dourven s’associe au Label Pays d’Art et d’Histoire de Lannion-Trégor Communauté pour proposer un week-end d’animations sur le thème de la vue, en lien avec le nouveau projet paysager du parc du Dourven.
ATELIER PEINTURE (2 heures)
Peindre le paysage
Atelier peinture et dessin en plein air avec le peintre Ricardo Cavallo et les élèves de l’école Bleimor. Matériel fourni. Possibilité d’apporter vos carnets, crayons ou votre peinture (gouache acrylique, aquarelle).
Dimanche 7 juin | 16h
Un nouveau point de vue sur le parc du Dourven (2 heures)
Visite du parc en compagnie des paysagistes Emilie Gayet et Alice Leloup, accompagnées de l’expert arboricole David Happe, auteurs du nouveau projet paysager du parc du Dourven.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo .
Allée du Dourven Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 04 04 64
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins La renaissance du parc Dourven, un nouveau paysage à imaginer Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-05-26 par SITARMOR
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