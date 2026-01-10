Tago Mago, rock psyché Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Tago Mago, rock psyché

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Tago Mago (batterie, claviers et voix) joue une musique issue du rock psyché et du jazz prog (école Soft Machine), mêlant des cavalcades énergiques, la liberté de l’improvisation et un grain de folie qui lui est propre. Avec un nom emprunté à l’album le plus célèbre du grand groupe de krautrock allemand Can, comment pourrait-il en être autrement ? .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

