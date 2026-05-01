Folkotheodore [danses & musiques folk] Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Trédrez-Locquémeau

Folkotheodore [danses & musiques folk]

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Café Théodore ouvre ses portes aux amoureux du folk pour mijoter un bœuf musical folk jouer de la musique, apprendre ou échanger des airs de mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités… mais aussi scottish, jeegs, cercles circassiens, bourrées, polskas… Initiation conviviale aux danses au cours de la soirée. Musiciens, musiciennes mais aussi danseurs, danseuses ou simplement pour profiter de l’ambiance, vous êtes attendus à partir de 21h ! .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Folkotheodore [danses & musiques folk] Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-04-30 par SITARMOR