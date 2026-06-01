CASTING PETITS RÔLES ET FIGURATION POUR UN LONG-MÉTRAGE Salle polyvalente Jean Cutullic Paimbœuf

Paimbœuf

CASTING PETITS RÔLES ET FIGURATION POUR UN LONG-MÉTRAGE

Salle polyvalente Jean Cutullic 33 bd Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 12:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Dans le cadre du tournage du long-métrage Oldeupe produit par 99PROD la production équipe casting recherche petits rôles et figuration. Pour la figuration un casting en présentiel aura lieu le mercredi 10 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Salle polyvalente Jean Cutullic, 33 bd Dumesnildot (parking gratuit sur place). Ce long-métrage est accompagné dans sa mise en œuvre par le Bureau d’Accueil des Tournages de la Région des Pays de la Loire.



Profils recherchés

Des petits rôles

4 comédiennes entre 70 et 90 ans (disponibles les 15, 23 juin et 3 juillet)

1 comédien entre 70 et 90 ans (disponible les 16 juin, 6 et 17 juillet, tournage de nuit 21h 6h)

Des figurants (casting en présentiel )

Des hommes et femmes entre 16 et 75 ans pour interpréter des passants et des clients de bar, dont certains sachant jouer aux fléchettes (disponibles impérativement la semaine du 13 au 18 juillet) pour un tournage de nuit (21h 6h) résidants Paimboeuf et alentours. Profils atypiques bienvenus.

10 femmes âgées entre 70 et 90 ans pour interpréter des pensionnaires d’EPHAD (disponibles le 15 juin)

3 hommes femmes pour interpréter des gendarmes (disponibles les 15 et 16 juin, tournage de nuit 21h 6h)

3 hommes pour interpréter des co-détenus de prison (disponibles le 2 juillet)

10 hommes femmes avec leurs véhicules d’occasion datant de 2000 à 2015 (disponibles les 16 juin, 6 et 13 juillet)

CASTING EN PRESENTIEL (pour la figuration)

Mercredi 10 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Pour candidater merci de venir avec

– une photo en portrait et en pied (version papier) et de votre numéro de sécurité social, (seul le casting en présentiel sera pris en compte).

Période de tournage Entre le 15 juin et le 17 juillet 2026

Lieu de tournage Paimboeuf (Loire-Atlantique)

Rémunéré au tarif conventionnel en vigueur avec majoration pour tournage de nuit.

Synopsis

À Jonzère, dans la France profonde, Dylan, quitté par sa copine enceinte, décide de braquer le seul commerce “riche” du coin, pour changer de vie.

Avec son ami Kader, une influenceuse-coiffeuse et une ex-prof de théâtre, il monte une équipe aussi improbable qu’incompétente.

Mais entre accidents absurdes, policiers dépassés et braquages ratés, rien ne se passe comme prévu. .

Salle polyvalente Jean Cutullic 33 bd Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 50 50 mairie@paimboeuf.fr

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English :

L’événement CASTING PETITS RÔLES ET FIGURATION POUR UN LONG-MÉTRAGE Paimbœuf a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin