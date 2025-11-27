CAT CLYDE – SUPERSONIC RECORDS Paris

CAT CLYDE Début : 2026-04-28 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : CAT CLYDELes moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un tuteur légal (les autorisations parentales ne seront pas acceptées). Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée de la salle.Cat Clyde sera au Supersonic Records le 28 avril, une occasion unique de découvrir son univers folk-blues envoûtant.Originaire d’une région rurale de l’Ontario, Cat Clyde est une auteure-compositrice-interprète dont la musique mêle un blues profond et habité à des nuances folk délicates. Sa voix, douce et puissante à la fois, porte une sensibilité chaleureuse qui crée un lien immédiat avec le public.Ses influences, de Patsy Cline à Lead Belly, de Karen Dalton à Bobbie Gentry, forment un véritable patchwork musical qu’elle réinvente avec une approche résolument moderne, comme un tissu parfaitement ajusté à sa personnalité artistique.Cat Clyde finalise actuellement son prochain album à paraître chez Concord Records. Un premier titre, « Wild One », est déjà disponible et offre un aperçu lumineux de ce nouveau projet.

SUPERSONIC RECORDS 9 RUE BISCORNET 75012 Paris 75