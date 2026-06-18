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Catalanefest Arpenans

Catalanefest Arpenans samedi 11 juillet 2026.

Ville : 70200 Arpenans

Département : Haute-Saône

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Arpenans

Catalanefest

Arpenans Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-11

Catalanefest
Arpenans
Le 11 juillet 2026
Le repas est à partir de 19h avec des flammenkuches à volonté. Une buvette est aussi à disposition.
Au programme: concert gratuit avec les COCO SUGARS et DJ BENJI
Réservation par mail associationlacatalane@gmail.com / ou au 07.88.08.16.94 .
Les tarifs sont de 15€ par personne lors de la réservation et de 18€ par personne sur place.   .

Arpenans 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 08 16 94  associationlacatalane@gmail.com

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English : Catalanefest

L’événement Catalanefest Arpenans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE