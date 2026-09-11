, Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid, Madrid

Informations pratiques

Vendredi 11 septembre, 19h00 Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:15:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:15:00+02:00

Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Calle del Prado, 19 28014 Madrid Madrid 28014 Centro Communauté de Madrid [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concierto-madrid-ravel-mozart-vivaldi-verdi-bizet/ »}]

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