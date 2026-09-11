UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Madrid

, Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid, Madrid

vendredi 11 septembre 2026 · Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid · Madrid

, Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid, Madrid

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid
Adresse
Calle del Prado, 19 28014 Madrid
Ville
28014 Madrid

Vendredi 11 septembre, 19h00 Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:15:00+02:00

Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Calle del Prado, 19 28014 Madrid Madrid 28014 Centro Communauté de Madrid [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concierto-madrid-ravel-mozart-vivaldi-verdi-bizet/ »}]

Musicâme France Production

À voir aussi à Madrid