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Catrice Gourmet, Catrice Gourmet, Salernes

Catrice Gourmet, Catrice Gourmet, Salernes

Catrice Gourmet, Catrice Gourmet, Salernes lundi 1 juin 2026.

Lieu : Catrice Gourmet

Adresse : La Combe 83690 Salernes

Ville : 83690 Salernes

Département : Var

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Catrice Gourmet 1 – 5 juin Catrice Gourmet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Depuis 40 ans, installée en Provence, dans le Var, l’entreprise familiale Catrice Gourmet, fabrique des terrines, des tapenades, des sauces et autres spécialités provençales pour apéritifs et buffets. De la création au produit fini, retracez la chaîne de production aux côtés de l’équipe !

Catrice Gourmet La Combe 83690 Salernes Salernes 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 60 47 96 »}]
Épicerie fine de Provence

DR

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