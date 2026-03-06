Nuit Européenne des Musées Terra Rossa Maison de la Céramique Architecturale Salernes

Nuit Européenne des Musées

Terra Rossa Maison de la Céramique Architecturale Les Launes Salernes Var

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

La Nuit Européenne des Musées au musée Terra Rossa

Ouverte à l’ensemble des musées de France et des musées européens qui vous proposent des animations originales, nocturnes..

Terra Rossa Maison de la Céramique Architecturale Les Launes Salernes 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 10 43 90 terra.rossa@orange.fr

European Museum Night at the Terra Rossa Museum

Open to all museums in France and throughout Europe, offering original, nocturnal activities…

L’événement Nuit Européenne des Musées Salernes a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon