Caudecoste

Caudecoste et sa maison des Consuls

Caudecoste Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Remontez le fil de l’histoire en arpentant les ruelles de Caudecoste, charmante bastide fondée en 1273. Sous les cornières de sa place centrale, laissez-vous séduire par les maisons à colombages et l’atmosphère intemporelle du village.

Remontez le fil de l’histoire en arpentant les ruelles de Caudecoste, charmante bastide fondée en 1273. Sous les cornières de sa place centrale, laissez-vous séduire par les maisons à colombages et l’atmosphère intemporelle du village. Accompagnés par votre guide, poussez les portes de la Maison des Consuls et de l’église, écrins d’expositions et témoins du passé. Une bastide authentique au cœur du Brulhois, où patrimoine et traditions se dévoilent. .

Caudecoste 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@destination-agen.fr

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English : Caudecoste et sa maison des Consuls

Step back in time as you stroll through the narrow streets of Caudecoste, a charming bastide town founded in 1273. Beneath the cornices of its central square, let yourself be seduced by the village’s half-timbered houses and timeless atmosphere.

L’événement Caudecoste et sa maison des Consuls Caudecoste a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Destination Agen