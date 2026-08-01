Informations pratiques

Mernel

Causerie autour du feu…Un espace temps pour Soi

Mernel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-18

Offrez-vous un espace-temps durant lequel vous pourrez déposer, en toute sécurité, bienveillance et simplicité, vos préoccupations, vos difficultés ou au contraire vos réussites.

En extérieur, autour du feu, symbole de transmutation, avec une infusion chaude ou froide, chacun(e) peut s’autoriser à déposer ce avec quoi il /elle vient ou ce qu’il/elle a envie de partager avec le groupe…

Ce partage d’expériences, sans jugement, permet d’observer la situation vécue sous en autre angle et parfois d’obtenir des compréhensions permettant de la surmonter.

Ces moments sont ouverts à tous, à partir de 16 ans.

Merci d’apporter une tasse, un petit siège ou un coussin et un plaid pour un meilleur confort.

Réservation conseillée Participation financière libre.

Réservations au 06 38 26 30 56 ou sur le site: https://www.billetweb.fr/causerie-autour-du-feu-un-instant-pour-soi-a-la-chesnais-du-bois-35 .

Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 38 26 30 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Causerie autour du feu…Un espace temps pour Soi Mernel a été mis à jour le 2026-07-30 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté