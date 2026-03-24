Causerie café au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Causerie café au 3ème Lieu

Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Un espace de discussion convivial et ouvert.

Un thème choisi sur le moment par le groupe présent et l’envie d’échanger, de se rencontrer.

Un espace de discussion convivial et ouvert.

Un thème choisi sur le moment par le groupe présent et l’envie d’échanger, de se rencontrer.

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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13

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English :

A friendly and open discussion space.

A theme chosen at the time by the group present and the desire to exchange, to meet.

L’événement Causerie café au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot