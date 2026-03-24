Causerie café au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac
Causerie café au 3ème Lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac vendredi 24 avril 2026.
Causerie café au 3ème Lieu
Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Un espace de discussion convivial et ouvert.
Un thème choisi sur le moment par le groupe présent et l’envie d’échanger, de se rencontrer.
Un espace de discussion convivial et ouvert.
Un thème choisi sur le moment par le groupe présent et l’envie d’échanger, de se rencontrer.
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Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13
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English :
A friendly and open discussion space.
A theme chosen at the time by the group present and the desire to exchange, to meet.
L’événement Causerie café au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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