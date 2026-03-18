Causerie Forestier, sylvestre et/ou sauvage de Micheu Chapduelh Librariá occitana Limoges

Causerie Forestier, sylvestre et/ou sauvage de Micheu Chapduelh

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Dans le cadre de Pépites en stock , le festival des Librairies Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine (LINA), du 13 au 26 avril 2026, sur le thème de la forêt.

Occitaniste polygraphe, et auteur du remarqué J’ai refermé mon Couteau en 2012, Micheu Chapduelh vous invite à lire le grand livre de la forêt, livre de botanique, de mythologie, de cuisine, d’histoire, de poésie, de savoir-faire… Venez avec votre propre expérience de la forêt, nous partagerons nos savoirs, nos joies et nos peurs.

Tout public. En français. Nombre de places limité, pensez à réserver par téléphone ou par mail. En partenariat avec LINA. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

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English : Causerie Forestier, sylvestre et/ou sauvage de Micheu Chapduelh

L’événement Causerie Forestier, sylvestre et/ou sauvage de Micheu Chapduelh Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres de Limousin