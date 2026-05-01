Causerie Hommage à Alexandre Chatrian Abreschviller

Causerie Hommage à Alexandre Chatrian
Ecole-chapelle du Grand-Soldat Abreschviller Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 20:30:00
A l’occasion du Bicentenaire de sa naissance, plongez dans l’univers d’Alexandre Chatrian ; écrivain, romancier et dramaturge. Animé par Roland Kleine de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine section Sarrebourg. Entrée libre.Tout public
Ecole-chapelle du Grand-Soldat Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 23 78 53 shalsarrebourg@wanadoo.fr
English :
To mark the bicentenary of his birth, immerse yourself in the world of Alexandre Chatrian, writer, novelist and playwright. Hosted by Roland Kleine of the Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine section Sarrebourg. Free admission.
