Marche gourmande Abreschviller
Marche gourmande Abreschviller dimanche 14 juin 2026.
Abreschviller
Marche gourmande
5 Rue de la gare Ancienne scierie Abreschviller Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 11:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Lions Club de Sarrebourg organise une marche gourmande de 10 km en forêt d’Abreschviller et Saint-Quirin. Six étapes gourmandes sont prévues tout au long du parcours.
Une belle occasion de découvrir les paysages de notre région tout en soutenant une cause importante. Tous les fonds récoltés serviront au financement de matériel et du logiciel INNOVNET, qui équipera 8 logements inclusifs pour personnes porteuses d’autisme sévère (en partenariat avec l’APEI de Sarrebourg).
Les chemins ne sont pas accessibles aux poussettes.
Les départs se feront toutes les 15 minutes par groupe d’environ 50 personnes.
Inscription et règlement sur Helloasso ou par téléphone.
Le jour de la marche gourmande, il vous faudra présenter votre e-billet sous version numérique ou papier.Tout public
35 .
5 Rue de la gare Ancienne scierie Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 74 77 08 17 aureliewl28@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Sarrebourg Lions Club is organizing a 10km gourmet walk in the forest of Abreschviller and Saint-Quirin. Six gourmet stops are planned along the way.
A great opportunity to discover the landscapes of our region while supporting an important cause. All funds raised will be used to finance INNOVNET hardware and software, which will equip 8 inclusive housing units for people with severe autism (in partnership with APEI de Sarrebourg).
The paths are not accessible to baby carriages.
Departures will be every 15 minutes in groups of around 50 people.
Registration and payment on Helloasso or by telephone.
On the day of the gourmet walk, you’ll need to present your digital or paper e-ticket.
L’événement Marche gourmande Abreschviller a été mis à jour le 2026-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
À voir aussi à Abreschviller (Moselle)
- Train des Mousquetaires Abreschviller 8 mai 2026
- Concert du Choeur des 3 Abbayes Abreschviller 31 mai 2026
- Marché aux myrtilles, marché de producteurs et vide-grenier Abreschviller 5 juillet 2026
- Les marches du Donon rue de l’Ecole maternelle Abreschviller 26 juillet 2026
- Loto du club vosgien Abreschviller 18 octobre 2026