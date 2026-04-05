Marche gourmande Abreschviller

Abreschviller

Marche gourmande

5 Rue de la gare Ancienne scierie Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 11:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Lions Club de Sarrebourg organise une marche gourmande de 10 km en forêt d’Abreschviller et Saint-Quirin. Six étapes gourmandes sont prévues tout au long du parcours.

Une belle occasion de découvrir les paysages de notre région tout en soutenant une cause importante. Tous les fonds récoltés serviront au financement de matériel et du logiciel INNOVNET, qui équipera 8 logements inclusifs pour personnes porteuses d’autisme sévère (en partenariat avec l’APEI de Sarrebourg).

Les chemins ne sont pas accessibles aux poussettes.

Les départs se feront toutes les 15 minutes par groupe d’environ 50 personnes.

Inscription et règlement sur Helloasso ou par téléphone.

Le jour de la marche gourmande, il vous faudra présenter votre e-billet sous version numérique ou papier.Tout public

35 .

5 Rue de la gare Ancienne scierie Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 74 77 08 17 aureliewl28@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sarrebourg Lions Club is organizing a 10km gourmet walk in the forest of Abreschviller and Saint-Quirin. Six gourmet stops are planned along the way.

A great opportunity to discover the landscapes of our region while supporting an important cause. All funds raised will be used to finance INNOVNET hardware and software, which will equip 8 inclusive housing units for people with severe autism (in partnership with APEI de Sarrebourg).

The paths are not accessible to baby carriages.

Departures will be every 15 minutes in groups of around 50 people.

Registration and payment on Helloasso or by telephone.

On the day of the gourmet walk, you’ll need to present your digital or paper e-ticket.

L’événement Marche gourmande Abreschviller a été mis à jour le 2026-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG